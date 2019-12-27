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Дэниел Рэдклифф признался, какую часть «Гарри Поттере» любит больше всего

Рэдклифф сыграл главную роль в восьми частях фильма

сегодня, 19:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Известный британский актер Дэниел Рэдклифф, получивший всемирную популярность благодаря фильму-фэнтези "Гарри Поттер" признался, какая часть киноленты нравится ему больше всего. Об этом сообщает издание Wired.

Актер заявил, что из восьми частей о юном волшебнике, ему по душе пятый фильм под названием "Гарри Поттер и Орден Феникса" (2007 года), собравший в мировом прокате почти миллиард долларов. Звезда фильма отметил, что эта часть ему нравится больше всего, потому что там хорошо показаны отношения Гарри и Сириуса Блэка, который является его крестным отцом. 

Также Дэниел Рэдклифф отметил восьмую (заключительную) часть фильма "Дары Смерти: Часть 2"" (2011 год), сборы которого превысили 1,3 млрд долларов. В этой киноленте происходит последний поединок между волшебником Гарри Поттером и Темным лордом. 

Напомним, недавно Эмма Уотсон отметила с актерами "Гарри Поттера" Рождество и показала, как они изменились за эти годы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дэниел Рэдклифф сыграет в новом фильме Marvel.

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