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Голливудского актера экстренно госпитализировали во время съемок

Актер чуть не попрощался с жизнью

сегодня, 12:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

32-летний американский актер Зак Эфрон, известный по фильмах "Счастливчик", "Папе снова 17" и "Спасатели Малибу" заразился в джунглях опасной инфекционной болезнью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Актер вместе со съемочной группой работал в Папуа-Новая Гвинея над реалити-шоу "Убийство Зака Эфрона", где он показывал, как выживать в условиях дикой природы. В джунглях актер заразился бактериальной инфекцией и был срочно доставлен в госпиталь для обследования. В больнице знаменитость пролежал неделю, сейчас его здоровью ничего не угрожает. После такого неприятного инцидента Зак отправился домой, чтобы восстановить силы, но уже готовится вновь вернуться к съемкам своего реалити-шоу.

Звезда фильма "Спасатели Малибу" на своей странице в Instagram поблагодарил поклонников за их любовь, заботу и поддержку, которые они ему оказали во время его пребывания в госпитале. 

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Напомним, недавно в одну из парижских больниц была госпитализирована французская актриса Катрин Денев, сейчас ее состояние здоровья улучшилось. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во время съемок фильма "Вечные" была срочно эвакуирована с площадки актриса Анджелина Джоли.  

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-7833103/Zac-Efron-flown-Australia-suffering-medical-emergency-Papua-New-Guinea.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR3f-U71Sn5H9Pcte-gYvThrMZmMnoe5gy_9IKL0p923iyppuvicNn-u4Cs
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