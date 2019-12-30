Голливудского актера экстренно госпитализировали во время съемок

32-летний американский актер Зак Эфрон, известный по фильмах "Счастливчик", "Папе снова 17" и "Спасатели Малибу" заразился в джунглях опасной инфекционной болезнью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Актер вместе со съемочной группой работал в Папуа-Новая Гвинея над реалити-шоу "Убийство Зака Эфрона", где он показывал, как выживать в условиях дикой природы. В джунглях актер заразился бактериальной инфекцией и был срочно доставлен в госпиталь для обследования. В больнице знаменитость пролежал неделю, сейчас его здоровью ничего не угрожает. После такого неприятного инцидента Зак отправился домой, чтобы восстановить силы, но уже готовится вновь вернуться к съемкам своего реалити-шоу.

Звезда фильма "Спасатели Малибу" на своей странице в Instagram поблагодарил поклонников за их любовь, заботу и поддержку, которые они ему оказали во время его пребывания в госпитале.





Напомним, недавно в одну из парижских больниц была госпитализирована французская актриса Катрин Денев, сейчас ее состояние здоровья улучшилось.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во время съемок фильма "Вечные" была срочно эвакуирована с площадки актриса Анджелина Джоли.