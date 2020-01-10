Эпатажная певица MARUV показала редкий снимок с мужем

Украинская артистка MARUV, которая любит удивлять поклонников своим эпатажем и сексуальностью, показала на своей странице в Instagram редкое фото с мужем.

Эпатажная певица не часто выставляет напоказ личную жизнь, предпочитая делиться с поклонниками только снимками личных фотосессий и концертов. Но 2 часа назад артистка опубликовала семейное фото, на котором стоит в обнимку со своим мужем Александром, а на руках держит собачку Изольду. Пост певица подписала "Family portrait" и он собрал уже более 29 тысяч лайков, а поклонники в комментариях отметили, что внешне они очень похожи и мило смотрятся вместе.

Известно, что MARUV вместе со своим мужем уже 8 лет и познакомились они благодаря общему другу. По словам певицы, это была любовь с первого взгляда.

Напомним, эпатажная артистка MARUV откровенно рассказала, когда они с мужем планируют пополнение в семье.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица MARUV решилась на кардинальную смену имиджа и перекрасила волосы в ярко-голубой цвет.