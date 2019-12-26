Певица MARUV кардинально сменила прическу

Эпатажная певица MARUV любит удивлять публику яркими образами и экспериментировать со своей внешность. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии, на которых показала свою новую прическу.

Украинская исполнительница шокировала поклонников кардинальной сменой имиджа, ведь теперь ее белокурые волосы стали ярко-голубыми. MARUV поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им ее новый образ и в целом получила положительные отзывы. Многие отметили, что звезда выглядит шикарно и вдохновляюще.





Напомним, недавно певица немного рассказала о своей личной жизни и поделилась ближайшими планами. MARUV призналась, что пока они с мужем не планируют пополнение в семье, но и надолго откладывать такое событие тоже не собираются.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что MARUV попала в скандал с премией MTV, которую она получила в Москве, якобы как российский исполнитель. Певица резко ответила своим хейтерам, подчеркнув, что эту музыкальную награду она получала под украинским флагом, поэтому любые оскорбления в свой адрес считает безосновательными.