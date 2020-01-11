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Главная / Новости / В Нью-Йорке звезду «Гарри Поттера» приняли за бездомного
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В Нью-Йорке звезду «Гарри Поттера» приняли за бездомного

Мировую звезду кино не везде узнают на улицах

сегодня, 12:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Британский актер Дэниел Рэдклифф, получивший мировую известность еще в подростковом возрасте благодаря главной роли в фильмах "Гарри Поттер" рассказал забавную историю, которая случилась с ним на улице Нью-Йорка.

Оказалось, что знаменитого актера узнают далеко не все, особенно, когда он одет в повседневную одежду, не модных брендов. Когда Дэниэл Рэдклифф ожидал возле одного из магазинов свою возлюбленную, его приняли за бездомного. Он был одет в кофту с капюшоном и куртку свободного кроя. На улице было холодно, и он присел возле своего пса, чтобы обнять его и согреть. В этот момент к нему подошел молодой человек и протянул пять долларов, чтобы тот пошел купил себе кофе.

Звезда "Гарри Поттера" с улыбкой вспомнил эту ситуацию, отметив, что ему просто нужно чаще бриться.

Напомним, что актер Дэниел Рэдклифф планирует стать еще новым супергероем киновселенной Marvel. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, Дэниел Рэдклифф признался, какая часть фильма "Гарри Поттер" нравится ему больше всего.


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Источник: https://24tv.ua/lifestyle/ru/v_nju_jorke_zvezdu_garri_pottera_prinjali_za_bezdomnogo_zabavnaja_istorija_djeniela_rjedkliffa_n1261459
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