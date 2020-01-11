В Нью-Йорке звезду «Гарри Поттера» приняли за бездомного

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Британский
актер Дэниел Рэдклифф, получивший мировую известность еще в подростковом
возрасте благодаря главной роли в фильмах "Гарри Поттер" рассказал забавную
историю, которая случилась с ним на улице Нью-Йорка.
Оказалось,
что знаменитого актера узнают далеко не все, особенно, когда он одет в
повседневную одежду, не модных брендов. Когда Дэниэл Рэдклифф ожидал возле
одного из магазинов свою возлюбленную, его приняли за бездомного. Он был одет в
кофту с капюшоном и куртку свободного кроя. На улице было холодно, и он присел
возле своего пса, чтобы обнять его и согреть. В этот момент к нему подошел
молодой человек и протянул пять долларов, чтобы тот пошел купил себе кофе.
Звезда
"Гарри Поттера" с улыбкой вспомнил эту ситуацию, отметив, что ему просто нужно чаще
бриться.
Напомним, что актер Дэниел Рэдклифф планирует стать еще новым супергероем киновселенной Marvel.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, Дэниел Рэдклифф признался, какая часть фильма "Гарри Поттер" нравится ему больше всего.
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