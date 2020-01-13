Селена Гомес заступилась за жену Джастина Бибера

Американская звезда Селена Гомес в очередной раз заступилась за жену своего бывшего возлюбленного Джастина Бибера, когда на нее обрушилась волна негатива.

Известно, что на днях Селена Гомес презентовала свой новый музыкальный альбом после длительного перерыва. Это событие она решила отметить в одном из голливудских ресторанов. Оказалось, что в этом же месте со своей подругой проводила время жена экс-бойфренда Селены Хейли Бибер. Фанаты певицы не поверили, что встреча была совпадением и обвинили Хейли в том, что она нарочно пришла в ресторан, чтобы испортить Селене важный день.

Поклонники оставили негативные отзывы на Instagram-странице жены Бибера. Но Селена Гомес заступилась за нее и подтвердила, что встреча произошла случайно и не стоит из-за этого писать гневные комментарии в сторону модели.

Напомним, что Селена Гомес выпустила альбом под названием "Rare", несколько треков из которого посвящены бывшему парню Джастину Биберу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что фанаты Селены Гомес жестко затравили Хейли Бибер в сети.

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