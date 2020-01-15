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Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме про Бонда

Айлиш записала композицию вместе со своим братом

сегодня, 14:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Популярная американская певица Билли Айлиш рассказала своим подписчикам, что в новом фильме о Джеймсе Бонде прозвучит заглавная песня в ее исполнении. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Известно, что певица стала самым молодым исполнителем саундтрека к фильму о суперагенте 007 Джеймсе Бонде за всю историю франшизы. А в этом году, кстати, выходит 25 часть "бондианы" под названием "Не время умирать". Название трека пока держится в секрете, но композицию звезда записала вместе со своим братом.

Певица призналась, что для нее большая честь стать частичкой легендарного фильма, она считает франшизу о Бонде одной из лучших в истории кинематографа. 

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Напомним, что в апреле 2020 года выходит новая часть фильма о Джеймс Бонде, главную роль в котором сыграл Дэниэл Крэйг. На этот раз суперагенту придется спасать мир от "зеленого" злодея.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезда сериала "Игры престолов" Эмилия Кларк заявила, что хочет сыграть главную роль в фильме о Джеймсе Бонде.


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