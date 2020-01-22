У музыканта Оззи Осборна диагностировали неизлечимую болезнь

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.05
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
У 71-летнего британского рок-певца и музыканта Оззи Осборна обнаружили болезнь Паркинсона – хроническое дегенеративное заболевание нервной системы. Об этом он сообщил в программе Good Morning, America.
Артист рассказал, что врачи поставили ему страшный диагноз еще в 2019 году, но открыто заявить об этом он решил только сейчас. Оззи Осборн проходит медикаментозное лечение и регулярно обследуется, как в американских клиниках, так и за рубежом.
Жена музыканта Шерон рассказала, что это заболевание – не смертный приговор для ее мужа, но оно сильно повлияло на его нервную систему.
Осборн признался, что прошлый год стал для него одним из самых сложных, ведь помимо диагностирования болезни Паркинсона, у него были другие проблемы со здоровьем. Так, певцу пришлось отменить свой концертный тур из-за тяжелой инфекции верхних дыхательных путей.
Напомним, американские ученые при изучении ДНК Оззи Осборна обнаружили у него генетическую мутацию, которая повышает защитные функции его организма.
.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY— Good Morning America (@GMA) 21 января 2020 г.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что у Джастина Бибера обнаружили смертельно инфекционную болезнь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости