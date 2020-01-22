У музыканта Оззи Осборна диагностировали неизлечимую болезнь

У 71-летнего британского рок-певца и музыканта Оззи Осборна обнаружили болезнь Паркинсона – хроническое дегенеративное заболевание нервной системы. Об этом он сообщил в программе Good Morning, America.

Артист рассказал, что врачи поставили ему страшный диагноз еще в 2019 году, но открыто заявить об этом он решил только сейчас. Оззи Осборн проходит медикаментозное лечение и регулярно обследуется, как в американских клиниках, так и за рубежом.

Жена музыканта Шерон рассказала, что это заболевание – не смертный приговор для ее мужа, но оно сильно повлияло на его нервную систему.

Осборн признался, что прошлый год стал для него одним из самых сложных, ведь помимо диагностирования болезни Паркинсона, у него были другие проблемы со здоровьем. Так, певцу пришлось отменить свой концертный тур из-за тяжелой инфекции верхних дыхательных путей.

Напомним, американские ученые при изучении ДНК Оззи Осборна обнаружили у него генетическую мутацию , которая повышает защитные функции его организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что у Джастина Бибера обнаружили смертельно инфекционную болезнь.

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