Дэниел Рэдклифф откровенно рассказал о своей возлюбленной

Звезда "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф поделился подробностями личной жизни и рассказал о своей возлюбленной Эрин Дарк, с которой в отношениях уже семь лет. Об этом сообщает издание Metro.

Британский актер признался, что очень счастлив со своей девушкой, ведь рядом с ней он может быть самим собой. Дэниэл рассказал, что считает себя занудой, потому что привык заниматься скучными вещами, он и не надеялся, что однажды встретит девушку, которая не будет осуждать, а полностью примет его.

Звезда "Гарри Поттера" подчеркнул, что нашел в Эрин свою родственную душу. Вместе они ведут спокойную и "приземленную" жизнь, которая их полностью устраивает. И даже расстояние не преграда для их отношений, ведь они регулярно общаются с помощью социальных сетей. Известно, что Эрин сейчас в Калифорнии работает над новым кинопроектом, а актер остался в Нью-Йорке и снимает пьесу.

Напомним, Дэниэла Рэдклиффа приняли за бездомного, когда тот стоял со своей собакой возле магазина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, в сети появился трейлер новой экшен-комедии в главной роли с Дэниэлом Рэдклиффом.

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