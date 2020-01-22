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Дэниел Рэдклифф откровенно рассказал о своей возлюбленной

Рэдклифф состоит в отношениях с 2012 года

22 января 2020, 15:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Звезда "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф поделился подробностями личной жизни и рассказал о своей возлюбленной Эрин Дарк, с которой в отношениях уже семь лет. Об этом сообщает издание Metro.

Британский актер признался, что очень счастлив со своей девушкой, ведь рядом с ней он может быть самим собой. Дэниэл рассказал, что считает себя занудой, потому что привык заниматься скучными вещами, он и не надеялся, что однажды встретит девушку, которая не будет осуждать, а полностью примет его.

Звезда "Гарри Поттера" подчеркнул, что нашел в Эрин свою родственную душу. Вместе они ведут спокойную и "приземленную" жизнь, которая их полностью устраивает. И даже расстояние не преграда для их отношений, ведь они регулярно общаются с помощью социальных сетей. Известно, что Эрин сейчас в Калифорнии работает над новым кинопроектом, а актер остался в Нью-Йорке и снимает пьесу.

Напомним, Дэниэла Рэдклиффа приняли за бездомного, когда тот стоял со своей собакой возле магазина. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, в сети появился трейлер новой экшен-комедии в главной роли с Дэниэлом Рэдклиффом.


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Источник: https://metro.co.uk/2020/01/21/daniel-radcliffe-every-bit-harry-potter-opens-super-nerdy-girlfriend-12098278/?fbclid=IwAR3TbBNPG8fGDT_dBleEAGrK0KQKiO0lJvrMLjG59u2S-zg7kucrSQk9KWQ
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