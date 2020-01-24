В службе безопасности Елизаветы II сообщили, что 93-летняя королева Великобритании сильно заболела. Известно, что она не появилась на торжественном мероприятии, после чего во дворце сообщили о причине: из-за плохого самочувствия.

Вчера Елизавета II должна была посетить ежегодное мероприятие в филиале Женского института. Однако за полчаса до его начала стало известно, что королевы не будет. По словам представителя службы безопасности, Ее величество сильно простудилась и слишком больна, чтобы выйти в свет.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Британии разразился скандал в связи с тем, что принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем совместном желании отказаться от монарших титулов и переехать в Канаду.

Также мы сообщали о том, что тысячи канадцев выступили против пребывания в их стране Меган Маркл и принца Гарри, которые решили самостоятельно устраивать жизнь и заниматься бизнесом. Один из членов парламента от штата Виктория в Ванкувере опубликовал в сети соответствующую петицию, которая набрала уже 80 тысяч голосов.

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