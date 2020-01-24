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Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Энистон

Питт сказал, что не читает заголовки в СМИ

24 января 2020, 16:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Теплая встреча бывших возлюбленных Брэда Питта и Дженнифер Энистон на церемонии кинопремии SAG Awards-2020 стала самой обсуждаемой в сети на этой неделе. Поклонники не перестают твердить, то скоро звезды объявят о своем воссоединении, но у Питта на этот счет другое мнение. 

На вопрос журналистов, как актер относится к фанатскому безумию по поводу их воссоединения со звездой "Друзей", он ответил неоднозначно: "Я не знаю. Я блаженно наивен и останусь таким", - сказал Питт, подчеркнув, что не обращает внимания на заголовки в СМИ.

Инсайдер близкий к окружению звезды признался, что Энистон пыталась избегать бывшего супруга, потому что знала, что их встреча вызовет бурю эмоций у фанатов и порождение слухов в прессе. При этом, она не скрывает своего хорошего отношения к Питту и призналась, что его поддержка на церемонии была для нее очень важной. 

Также инсайдер отметил, что, услышав сплетни о их воссоединении Питт и Энистон смеялись над этим.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как Анджелина Джоли отреагировала на объятия Брэда Питта и Дженнифер Энистон.


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Источник: https://www.etonline.com/brad-pitt-is-blissfully-naive-after-everyone-freaked-out-over-his-jennifer-aniston-reunion
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