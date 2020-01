Эмма Уотсон может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

Киностудия Disney планирует перезапустить приключенческий фильм "Пираты Карибского моря" и на главную роль в киноленте рассматривает звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон. Об этом сообщает издание We got this covered.

Известно, что над новыми "Пиратами" будет работать американский кинорежиссер Крэйг Мазин, известный по сериалу "Чернобыль" и фильмам "Мальчишник в Вегасе". Компанию ему составит режиссер Хоаким Роннинг, который работал над пятой частью "Пиратов" и "Малефисентой".

Создатели фильма рассматривают на главную роль в кинокартине 29-летнюю британскую актрису Эмму Уотсон, получившую всемирную популярность благодаря "Гарри Поттеру". Но за роль ей придется побороться с 32-летней шотландской актрисой Карен Гиллан, которая сыграла в перезапуске "Джуманджи" и "Стражах Галактики".

Напомним, что в новых "Пиратах" не будет Джонни Деппа и пока неизвестно, кому отдадут этого персонажа и будет ли он задействован в киноленте вообще. Когда зрители увидят фильм на экранах, не сообщается.

