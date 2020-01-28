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Эмма Уотсон может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

За роль в «Пиратах» Эмме придется побороться

сегодня, 12:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Киностудия Disney планирует перезапустить приключенческий фильм "Пираты Карибского моря" и на главную роль в киноленте рассматривает звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон. Об этом сообщает издание We got this covered.

Известно, что над новыми "Пиратами" будет работать американский кинорежиссер Крэйг Мазин, известный по сериалу "Чернобыль" и фильмам "Мальчишник в Вегасе". Компанию ему составит режиссер Хоаким Роннинг, который работал над пятой частью "Пиратов" и "Малефисентой".

Создатели фильма рассматривают на главную роль в кинокартине 29-летнюю британскую актрису Эмму Уотсон, получившую всемирную популярность благодаря "Гарри Поттеру". Но за роль ей придется побороться с 32-летней шотландской актрисой Карен Гиллан, которая сыграла в перезапуске "Джуманджи" и "Стражах Галактики".

Напомним, что в новых "Пиратах" не будет Джонни Деппа и пока неизвестно, кому отдадут этого персонажа и будет ли он задействован в киноленте вообще. Когда зрители увидят фильм на экранах, не сообщается.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Эмма Уотсон прячет книги по всему Лондону. 


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Источник: https://wegotthiscovered.com/movies/harry-potter-reportedly-eyed-femaleled-pirates-caribbean-reboot/
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