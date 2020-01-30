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Голливудский актер Зак Эфрон закрутил новый роман, - СМИ

Эфрон давно имеет репутацию неутомимого ловеласа

сегодня, 11:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

32-летний американский актер, звезда фильмов "Спасатели Малибу" и "Папе снова 17" Зак Эфрон начал встречаться с 26-летней Хелстон Сейдж. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Инсайдер сообщает, что звезды закрутили роман в конце 2019 года и вместе провели новогодние каникулы в Калифорнии. Их отношения развиваются хорошо и стремительно, но свои чувства они предпочитают скрывать, чтобы избежать шумихи в прессе. Пара никак не комментирует слухи о своем романе и воздерживается от совместных фото.

Известно, что Хелстон Сейдж – американская актриса, сыгравшая в фильмах "Матрица времени", "Ужастики", а также "Соседи на тропе войны", во время съемок которого и познакомилась с Заком Эфроном.  

Напомним, что голливудского актера Зака Эфрона экстренно госпитализировали во время съемок реалити-шоу. В джунглях он заразился бактериальной инфекцией и был доставлен в госпиталь, где пролежал неделю. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезду голливудского кинематографа Тома Круза заподозрили в романе с известной актрисой.


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Источник: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/zac-efron-dating-halston-sage-after-sarah-bro-split/
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