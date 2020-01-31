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Звезда сериала «Сплетница» ждет второго ребенка, - СМИ

Папарацци увидели округлившийся живот звезды

31 января 2020, 16:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

33-летняя американская актриса Лейтон Мистер, наиболее известна по роли Блэр Уолдорф в телесериале "Сплетница", готовится снова стать мамой. Об этом сообщает издание Hellomagazine.

Папарацци удалось заснять знаменитость на прогулке в Лос-Анджелесе, на фото видно, что актриса заметно прибавила в весе, а ее одежда подчеркивала округленный животик. Но сама Лейтон воздерживается от любых комментариев по этому поводу, так как не любит выставлять личную жизнь напоказ.

Известно, что звезда "Сплетницы" в 2014 году вышла замуж за актера Адама Броди, с которым до свадьбы встречалась два года. Спустя год у них родился первенец – дочь Арло Дэй Броди, рождение которой они тщательно скрывали, а лицо дочери и вовсе показали только, когда ей исполнилось четыре годика.

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Напомним, что звезда фильмов "Шерлок Холмс" Джуд Лоу заявил, что мечтает о шестом ребенке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, недавно голливудская актриса Энн Хэтэуэй стала мамой во второй раз и рассекретила пол своего второго ребенка.


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Источник: https://ru.hellomagazine.com/deti/beremennye-zvezdy/35469-smi-leyton-mister-zhdet-vtorogo-rebenka.html
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