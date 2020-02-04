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Брэд Питт не посетил премию BAFTA из-за старшего сына, - СМИ

Питт отказался от поездки в последний момент

сегодня, 15:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Брэд Питт не посетил премию BAFTA из-за старшего сына, - СМИ

Секс-символ Голливуда Брэд Питт не смог приехать в Лондон на церемонию вручения премии BAFTA, которая состоялась 2 февраля, потому что захотел встретиться с сыном. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Известно, что Питт отменил свой визит в Великобританию в последний момент, зная, что ему будут вручать награду за роль в фильме "Однажды…в Голливуде". Получить статуэтку и выразить благодарность он попросил свою коллегу по фильму Марго Робби, а сам остался в США, чтобы встретиться со старшим сыном Мэддоксом.

Инсайдер сообщает, что 18-летний Мэддокс очень редко приезжает домой, потому что получает образование в Южной Кореи. Помимо этого, их отношения с Питтом сложно назвать хорошими, еще в 2016 году они перестали близко общаться после ссоры в частном самолете. Визит сына заставил актера отменить все дела, ведь это редкая возможность встретиться с ним и все наладить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что после развода Питт и Джоли продолжают решать вопросы опеки над шестью детьми. Актер признался, что очень скучает за своими наследниками и хочет проводить с ними больше времени.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-7963477/Brad-Pitt-pulled-attending-BAFTAs-bid-repair-relationship-son-Maddox.html
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