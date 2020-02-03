"Никакого кощунства": Брэд Питт подшутил над главными повестками Великобритании

Вчера, 2 февраля, в в королевском Альберт-холле прошло вручение наград "британского Оскара" - BAFTA - лауреатом которой за мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде" стал известный американский актер Брэд Питт. Поскольку сам он не смог присутствовать на фестивале, статуетку за него получила коллега по съемочной площадке Марго Робби.

Именно ей Питт передал записку, которую Робби зачитала перед британской аудиторией, вызвав смех и аплодисменты.

Так, Робби озвучила шутку о Brexit - официальном выходе Великобритании из Евросоюза, который прошел накануне премии.

"Привет, Британия! Слышал, ты теперь свободна и одинока. Добро пожаловать в бракоразводный процесс", - передал секс-символ Голливуда, затронув, несомненно собственную больную тему.

Не упустил Брэд Питт случая подшутить над еще одной потерей королевства, а именно отказа герцогов Сассекских от монаршего титула, а также слухах о том, что Меган Маркл намеревается покорить Голливуд.

"Питт сказал, что назовет эту статуэтку Гарри, она поедет с ним в США. Это его слову, не мои!", - указала со сцены Марго Робби.

Пресса отмечает, что в этот момент в зале присутствовали представители британской королевской семьи - принц Уильям и Кейт Миддлтон. Камеры, конечно же, направили на них, поэтому все участники BAFTA могли увидеть улыбки герцогов Кембриджских от особого послания Брэда Питта.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Брэд Питт после громкого развода с главной голливудской красавицей Анджелиной Джоли недолго побыл в статусе завидного холостяка и папарацци уже шепчутся о восстановлении прежних отношений с Дженнифер Энистон.

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