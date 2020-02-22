Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 22.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Певица Кэти Перри потеряла сознание во время съемок шоу
НОВОСТИ Все новости

Певица Кэти Перри потеряла сознание во время съемок шоу

Пока Кэти никак не прокомментировала данный инцидент

сегодня, 09:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Певица Кэти Перри потеряла сознание во время съемок шоу

Популярная американская звезда Кэти Перри оказалась в неприятной ситуации - на съемках вокального шоу ей стало плохо, и она упала в обморок.  Об этом сообщает издание Рeople.

Известно, что в здании, где проходили съемки программы произошла утечка газа и певица, которая была членом жури, первая из присутствующих, почувствовала неприятный запах. Прослушивание участников телешоу остановили и началась массовая эвакуация людей из здания.

Знаменитость сказала, что запах был очень интенсивный и у нее стразу же разболелась голова. Когда она вышла на свежий воздух, ее состояние не улучшилось, и через пару минут она потеряла создание. Пока Кэти Перри никак не прокомментировала данный инцидент. 

Напомним, что голливудского актера Зака Эфрона пришлось экстренно госпитализировать во время съемок телешоу. Он заразился инфекцией и ему срочно потребовалась медицинская помощь.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что актрису Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок нового фильма "Вечные" из-за того, что на площадке обнаружили опасный предмет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://people.com/music/american-idol-katy-perry-falls-audition-gas-leak/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...