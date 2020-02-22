Певица Кэти Перри потеряла сознание во время съемок шоу

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Популярная американская звезда Кэти Перри оказалась в неприятной ситуации - на съемках вокального шоу ей стало плохо, и она упала в обморок. Об этом сообщает издание Рeople.
Известно, что в здании, где проходили съемки программы произошла утечка газа и певица, которая была членом жури, первая из присутствующих, почувствовала неприятный запах. Прослушивание участников телешоу остановили и началась массовая эвакуация людей из здания.
Знаменитость сказала, что запах был очень интенсивный и у нее стразу же разболелась голова. Когда она вышла на свежий воздух, ее состояние не улучшилось, и через пару минут она потеряла создание. Пока Кэти Перри никак не прокомментировала данный инцидент.
Напомним, что голливудского актера Зака Эфрона пришлось экстренно госпитализировать во время съемок телешоу. Он заразился инфекцией и ему срочно потребовалась медицинская помощь.
Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что актрису Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок нового фильма "Вечные" из-за того, что на площадке обнаружили опасный предмет.
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