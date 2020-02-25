Невеста Виктора Павлика рассказала, какой певец в постели

25-летняя Екатерина Репяхова поделилась планами на будущее и подробностями личной жизни с украинским артистом Виктором Павликом. Об этом девушка рассказала в программе "Звездный путь".

В декабре 2019 года в сети появилась информация о том, что Виктор Павлик решил в четвертый раз связать себя узами брака. А избранницей певца стала Екатерина Репяхова - его концертный директор. После этого, личная жизнь пары стала вызывать повышенный интерес.

В новом интервью, молодая невеста призналась, что их свадьба состоится 10 июня в городе Днепр, откуда родом Катерина. Торжество будет проходить без шумных застолий и тостов, а фишкой свадьбы и вовсе станет концерт жениха.

Также Екатерина поделилась подробностями их интимной жизни, подчеркнув, что в постели Павлик "не монстр", а вполне спокоен. Когда паре приходится на время расстаться, они подогревают интерес друг к другу интимными фотографиями, переписками. А еще пара посещает магазины для взрослых.

Касательно будущего, Екатерина отметила, что допускает второе замужество, ведь Павлик значительно старше ее. Молодая невеста отметила, что будет в 50-летнем возрасте, когда жизнь ее мужа подбежит к концу. А учитывая то, что она собирается следить за собой и выглядеть хорошо, то вполне возможно еще раз выйдет замуж.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что невеста Виктора Павлика показала фото в откровенном свадебном платье.

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