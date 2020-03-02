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Слух дня: Джонни Депп может снова сыграть Джека Воробья

Пока не понятно, будет ли Депп центральным персонажем

сегодня, 17:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Слух дня: Джонни Депп может снова сыграть Джека Воробья

Популярный голливудский актер Джонни Депп может присоединиться к съемкам шестого фильма "Пираты Карибского моря", где исполнит роль полюбившегося многим персонажа. Об этом сообщает издание We Got This Covered.

На фоне судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд карьера 56-летнего Деппа пошла на спад, ведь экс-возлюбленная обвиняла его в домашнем насилии. После таких заявлений о дальнейшем участии Деппа в "Пиратах" не было речи, до недавнего времени.

Инсайдер сообщает, что кинокомпания Disney хочет вернуть в шестой фильм капитана Джека Воробья, да только неизвестно, сыграет он центрального персонажа или будет на втором плане. 

К слову, работа над новой частью "Пиратов" сейчас в полном разгаре, над сценарием фильма, как обычно, работает Тед Эллио, а компанию ему составляет Крэйг Мэйзин. Говорят, что главным персонажем в кинокартине будет женщина.

Известно, что Disney хочет вернуть Деппа во франшизу, так как в суде появились доказательства, опровергающие заявления его бывшей супруги относительно домашнего насилии актера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джонни Деппа засняли на свидании с новой избранницей.


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Источник: https://wegotthiscovered.com/movies/disney-reportedly-bringing-johnny-depp-pirates-caribbean-reboot/
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