Слух дня: Джонни Депп может снова сыграть Джека Воробья

Популярный голливудский актер Джонни Депп может присоединиться к съемкам шестого фильма "Пираты Карибского моря", где исполнит роль полюбившегося многим персонажа. Об этом сообщает издание We Got This Covered.

На фоне судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд карьера 56-летнего Деппа пошла на спад, ведь экс-возлюбленная обвиняла его в домашнем насилии. После таких заявлений о дальнейшем участии Деппа в "Пиратах" не было речи, до недавнего времени.

Инсайдер сообщает, что кинокомпания Disney хочет вернуть в шестой фильм капитана Джека Воробья, да только неизвестно, сыграет он центрального персонажа или будет на втором плане.

К слову, работа над новой частью "Пиратов" сейчас в полном разгаре, над сценарием фильма, как обычно, работает Тед Эллио, а компанию ему составляет Крэйг Мэйзин. Говорят, что главным персонажем в кинокартине будет женщина.

Известно, что Disney хочет вернуть Деппа во франшизу, так как в суде появились доказательства, опровергающие заявления его бывшей супруги относительно домашнего насилии актера.

