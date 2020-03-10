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Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

Джоли воспитывает шестерых детей

сегодня, 11:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

44-летняя звезда фильма "Малефисента" Анджелина Джоли призналась, что последние недели были для нее очень тяжелыми, потому что у ее дочерей были проблемы со здоровьем. Об этом сообщает издание Time.

Актриса рассказала, что ее 15-летняя дочь Захара, которая недавно запустила собственный бизнес, пережила операцию. Но что конкретно случилось с девочкой, звезда не стала уточнять, лишь отметила, что спустя несколько недель в больницу попала ее 13-летняя дочь Шайло. У младшей были проблемы с бедром.

Знаменитость призналась, что почти все время находилась в больнице с детьми и наблюдала, как ее дочери поддерживают и ухаживают друг за другом. Джоли сделала вывод, что современные женщины, несмотря на возраст, очень сильные и храбрые, а забота друг о друге помогает им двигаться только вперед.

Западные источники утверждают, что в больнице возле Шайло и Захары все время присутствовали и отец Брэд Питт. Это дало возможность бывшим супругам сблизиться и наладить общение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 13-летняя дочь Джоли и Питта сменила имя на Джон и после совершеннолетия планирует сделать операцию по смене пола.


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Источник: https://time.com/5799211/angelina-jolie-international-womens-day/
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