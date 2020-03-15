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"Версаче против коронавируса": итальянский дизайнер пожертвовала 200 тысяч евро на борьбу с пандемией

Донатела Версаче призвала объединиться в борьбе с коронавирусом

сегодня, 17:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Версаче против коронавируса": итальянский дизайнер пожертвовала 200 тысяч евро на борьбу с пандемией

Легендарный модный дом Джианни Версаче выделил 200 тысяч евро на борьбу с коронавирусом COVID-19. Об этом заявила сестра итальянского дизайнера и продолжатель его дела Донателла.

Донателла Версаче живо реагирует на события, которые происходят в Италии в связи со свирепствующим коронавирусом, от которого скончалось уже сотни граждан этой страны.

"В это время важно быть солидарными, поддерживать и помогать всем, кто находится на передовой и каждый день борется, чтобы спасти сотни жизней... Это время, когда нам, как обществу, нужно быть вместе и заботиться друг о друге", - написала модельер на своей странице в Instagram.

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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине прошли похороны первой смертельной жертвы коронавируса. Как рассказал городской голова Радомышла Владимир Тетерский "Укринформу", 71-летнюю женщину похоронили на центральном кладбище Радомышля. Были соблюдены рекомендации управления здравоохранения обладминистрации. Так, на похоронах присутствовали только работники, обслуживающие процесс захоронения. Близким и родным прийти не разрешили, они в данный момент находятся на самоизоляции дома.

По информации Минздрава, пенсионерку 12 марта забрала скорая: в инфекционке у пациентки взяли анализ крови на COVID-19, который оказался положительным. На следующий день женщина скончалась. В МОЗ говорят о том, что из-за пожилого возраста жертва коронавируса находилась в группе риска.



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