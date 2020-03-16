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Настя Каменских поделилась своими правилами жизни

Каменских всегда старается сохранять оптимизм

сегодня, 12:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Настя Каменских поделилась своими правилами жизни

Украинская артистка Настя Каменских поделилась с поклонниками некоторыми секретами, которые помогают ей в любой ситуации. На страничке в Instagram звезда рассказала о своих правилах жизни.

Певица призвала своих фанатов не думать о плохом, а сконцентрироваться только на положительных мыслях, потому что они имеют свойство сбываться. Также она попросила всех быть сознательными, честными, добрыми и внимательно относиться к себе и окружающим.

Каменских считает, что необходимо каждый день работать над собой и своим развитием, потому что мы самостоятельно формируем наш характер и становимся сильнее. Артистка отметила, что мысли всегда должны быть добрыми.

Еще не стоит забывать о порядочности. Певица призывает в любой ситуации делать выводы и учиться на своих ошибках. Также Настя желает всем любви и просит заботиться о своем здоровье.

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Напомним, певица Настя Каменских рассказала о семейной жизни со своим супругом Потапом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа.


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