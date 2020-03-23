Звезда «Иронии судьбы» опровергла информацию об онкологии

78-летняя польская актриса, звезда легендарного новогоднего фильма "Ирония судьбы или С легким паром!" Барбара Брыльска ответила на слухи о своей онкологии, которые сегодня, 23 марта, активно распространились в сети.

Знаменитость в интервью телеканалу "Звезда" призналась, что слухи о ее страшном недуге сильно ее ошеломили и она поспешила дать опровержение этой информации. Барбара уверенно заявила, что не борется с раком и отметила, что это очень странные слухи и она понятие не имеет, откуда они появились.

Звезда "Иронии судьбы" сейчас живет в Варшаве и подтвердила лишь то, что в связи с коронавирусом сидит дома и старается беречь свое здоровье.

Напомним, что десятки СМИ сегодня разогнали фейковую новость о том, что Брыльской диагностировали рак языка, при чем еще несколько лет назад, но актриса решила скрыть это от общественности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у 48-летней звезды "Зачарованных" и "Беверли-Хиллз" Шеннен Доэрти случился рецидив и сейчас знаменитость борется с раком четвертой стадии.

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