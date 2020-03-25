«Живу как Робинзон Крузо»: Бандерас пожаловался на одиночество

59-летний популярный актер, звезда фильмов "Зорро" и "Страховщик" Антонио Бандерас признался, что карантин из-за коронавируса разлучил его с возлюбленной. Об этом говорит издание El Pais.

Знаменитость находится сейчас в своем поместье в Испании, а его девушка Николь Кемпел "застряла" в Швейцарии, так как перед карантином поехала повидаться с семьей. Теперь влюбленные не знают, сколько им придется ждать, чтобы снова увидеться.

Звезда "Зорро" рассказал, что ему очень одиноко, но свободное время на карантине он старается проводить с пользой: убирать в квартире, стирать и готовить еду. Бандерос подытожил, что живет сейчас как настоящий Робинзон Крузо.

Также актер поделился опасениями за свой бизнес, ведь многие предприятия из-за закрытия несут большие убытки.

Напомним, что в ноябре 2019 года актер Антонио Бандерас вышел в свет со своей дочерью и новой возлюбленной.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда американского ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон посоветовала фанатам, чем заняться дома на карантине.

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