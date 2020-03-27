Солист группы Rammstein госпитализирован с коронавирусом, - СМИ

57-летний музыкант, фронтмен метал-группы "Rammstein" Тилль Линдеманн госпитализирован в одну из берлинских больниц. У исполнителя обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает издание Bild.

По информации источника, лидер Rammstein пожаловался на плохое самочувствие. Его госпитализировала "скорая" помощь с повышенной температурой. После сдачи анализов, тест на Covid-19 показал положительный результат. Музыкант сейчас находится в отделении интенсивной терапии, но о его состоянии достоверно ничего не известно.

Одни СМИ пишут, что Тилль находится в реанимации в тяжелом состоянии, а другие утверждают, что жизни известного музыканта ничего не угрожает. Пока официальных подтверждений его болезни нет.

Напомним, что 63-летний российский писатель Борис Акунин рассказал, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердили коронавирус. У него поднялась температура и проявились другие симптомы болезни.





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