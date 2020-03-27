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Солист группы Rammstein госпитализирован с коронавирусом, - СМИ

Лидер группы якобы находится в отделении интенсивной терапии

сегодня, 14:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Солист группы Rammstein госпитализирован с коронавирусом, - СМИ

57-летний музыкант, фронтмен метал-группы "Rammstein" Тилль Линдеманн госпитализирован в одну из берлинских больниц. У исполнителя обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает издание Bild. 

По информации источника, лидер Rammstein пожаловался на плохое самочувствие. Его госпитализировала "скорая" помощь с повышенной температурой. После сдачи анализов, тест на Covid-19 показал положительный результат. Музыкант сейчас находится в отделении интенсивной терапии, но о его состоянии достоверно ничего не известно.

Одни СМИ пишут, что Тилль находится в реанимации в тяжелом состоянии, а другие утверждают, что жизни известного музыканта ничего не угрожает. Пока официальных подтверждений его болезни нет.

Напомним, что 63-летний российский писатель Борис Акунин рассказал, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердили коронавирус. У него поднялась температура и проявились другие симптомы болезни.



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Источник: https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/corona-drama-till-lindemann-auf-intensivstation-69663218,view=conversionToLogin.bild.html
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