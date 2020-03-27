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Звезда «Большой игры» тайно стала мамой во второй раз

Появление второго ребенка звезда решила не афишировать

сегодня, 17:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Звезда «Большой игры» тайно стала мамой во второй раз

43-летняя популярная актриса, звезда фильмов "Большая игра" и "Опасная игра Слоун" Джессика Честейн стала мамой во второй раз. Об этом стало известно благодаря фотографиям, сделанным в Калифорнии.

Известно, что актриса вместе с мужем и детьми, несмотря на карантинные ограничения, прогуливалась по городу. Поэтому папарацци удалось сделать снимок, на котором видно, что Джессика в слинге держала грудного малыша. А ее муж Джан Лука вез коляску, в которой сидела их двухлетняя дочь Джульетта. Семейная пара наслаждалась хорошей погодой и выглядела счастливой.

Звезда "Большой игры" решила не афишировать появление второго ребенка, поэтому пол малыша неизвестен. 

К слову, дочь знаменитостей Джульетта была рождена в 2018 году суррогатной матерью. 

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Напомним, что звезда фильмов "Джуманджи" и "Полтора шпиона" Кевин Харт станет отцом в четвертый раз. Радостную новость подписчикам сообщила жена знаменитости. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему супруга популярного певца Джастина Бибера не спешит стать мамой.


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Источник: https://pagesix.com/2020/03/26/jessica-chastain-and-husband-step-out-with-baby/
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