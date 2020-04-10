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Настя Каменских научит поклонников жить в своем стиле

Каменских запускает мотивационный курс

сегодня, 15:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Настя Каменских научит поклонников жить в своем стиле

Известная украинская певица Настя Каменских проводит время на карантине с пользой и всячески пытается поддержать подписчиков в это непростое время. Помимо онлайн-тренировок, концертов, музыкальных скетчев, артистка решила запустить практический мотивационный курс под названием "Жизнь в стиле NK". Об этом звезда сообщила на своем аккаунте в Instagram.

Знаменитость призналась, что ей очень приятно быть полезной для своих фанатов в условиях самоизоляции, ведь Настя регулярно публикует видео, в котором призывает заниматься спортом, правильно питаться и дает советы, как развлечь себя на карантине.

А с 13 апреля Каменских запускает онлайн-курс, который продлиться 21 день. В нем она расскажет подписчикам, где брать энергию и вдохновение, как расслабляться и найти гармонию с собой и внешним миром. 

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Напомним, недавно певица Настя Каменских на пяти языках спела о карантине.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Каменских посоветовала книги для чтения на карантине, которые повлияли на ее жизнь.


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