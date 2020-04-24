В США от коронавируса в возрасте 35 лет умер известный рэпер

В США от коронавируса скончался еще один знаменитый артист. В возрасте 35 лет умер американский рэпер Фредерик Томас, который был известен как Fred the Godson.

Местные СМИ сообщают, что 6 апреля рэп-исполнитель на своей страничке в соцсети опубликовал пост, в котором рассказал о том, что инфицирован COVID-19 и находится в больнице, а также попросил молиться за него.

Известно, что у Томаса развилась пневмония и его подключили к аппарату ИВЛ. Вскоре медики увидели улучшения в состоянии Фредерика, однако резко ему стало хуже… У рэпера остались жена и две маленькие дочери.

Fred the Godson был в рэп-индустрии более десяти лет, сотрудничал с такими музыкантами, как Diddy, Meek Mill, Pusha-T и другими.

Ранее мы сообщали, что от пневмонии, вызванной Covid-19, скончался актер исценарист Аллен Гарфилд. За свою 50-летнюю карьеру в кино Гарфилд сыграл в картинах Фрэнсиса Форда Копполы (“Разговор”, “Клуб Коттон”), Вуди Аллена (“Бананы”), Романа Полански (“Девятые врата”), Вима Вендерса (“Положение вещей”, “Когда наступит конец света”) и многих других.

Кроме того, из-за осложнений коронавируса в США умер актер сериала “Клан Сопрано” и культового фильма “Крокодил Данди” Марк Блум.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!