Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.04.2020

BTC/USD

7537.38

ETH/USD

188.51

LTC/USD

44.41

НБУ 24.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона В США от коронавируса в возрасте 35 лет умер известный рэпер
НОВОСТИ Все новости

В США от коронавируса в возрасте 35 лет умер известный рэпер

От COVID-19 умер американский рэпер Фредерик Томас, который был известный как Fred the Godson

сегодня, 16:05
Автор:

• Елена Волкова

В США от коронавируса в возрасте 35 лет умер известный рэпер

В США от коронавируса скончался еще один знаменитый артист. В возрасте 35 лет умер американский рэпер Фредерик Томас, который был известен как Fred the Godson.

Местные СМИ сообщают, что 6 апреля рэп-исполнитель на своей страничке в соцсети опубликовал пост, в котором рассказал о том, что инфицирован  COVID-19 и находится в больнице, а также попросил молиться за него.

picture

Известно, что у Томаса развилась пневмония и его подключили к аппарату ИВЛ. Вскоре медики увидели улучшения в состоянии Фредерика, однако  резко ему стало хуже… У рэпера остались жена и две маленькие дочери.

Fred the Godson был в рэп-индустрии более десяти лет, сотрудничал с такими музыкантами, как Diddy, Meek Mill, Pusha-T и другими.

Ранее мы сообщали, что от пневмонии, вызванной Covid-19, скончался актер исценарист Аллен Гарфилд. За свою 50-летнюю карьеру в кино Гарфилд сыграл в картинах Фрэнсиса Форда Копполы (“Разговор”, “Клуб Коттон”), Вуди Аллена (“Бананы”), Романа Полански (“Девятые врата”), Вима Вендерса (“Положение вещей”, “Когда наступит конец света”) и многих других.

Кроме того, из-за осложнений коронавируса в США умер актер сериала “Клан Сопрано” и культового фильма “Крокодил Данди” Марк Блум.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...