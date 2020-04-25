Белла Хадид снялась в домашней эротической фотосессии

23-летняя американская звезда Белла Хадид, находясь в самоизоляции, продолжает сотрудничать с модными брендами и устраивает пикантные домашние фотосессии. На страничке знаменитости в Instagram появились фотографии для французского бренда Jacquemus.

Белла с помощью веб-камеры устроила дома настоящие съемки для рекламного кампейна. В фотосессии летней коллекции бренда под названием Jacquemus At Home модель примерила пикантные образы модной марки, а некоторые интимные места даже прикрывала новыми сумочками.

Фоторабота проходила под наставничеством французского фотографа Пьера-Анжи Карлотти. Модель позировала как обнаженной, так и в белом костюме и зеленом вязаном бюстгальтере, а также голубом боди с откровенными вырезами в зоне декольте.

Напомним, супермодель Белла Хадид, находясь на карантине, решила самостоятельно обновить прическу и сделала челку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Белла Хадид рассказала о своем рационе питания. Знаменитость призналась, что не сидит на жестких диетах, иногда даже разрешает себе поесть "запретных" продуктов.

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