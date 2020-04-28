Надя Дорофеева показала, как выглядела в детстве

Популярна певица и видеоблогер Надежда Дорофеева показала подписчикам, как выглядела в детстве. Архивный кадр знаменитости появился в ее Instagram-Stories.

Артистка показала милую фотографию, на которой она позирует в кофточке зеленого цвета, а ее светло-русые волосы украшает венок из желтых цветочков. Надежда написала, что этот снимок сделал ее отец и поставила изображение в виде разбитого сердца.





Известно, что папа артистки ушел из жизни три года назад. Ранее певица рассказала, как много он сделал для нее, и как она за все ему безумно благодарна. Отец возил и забирал будущую звезду из школы, развивал ее музыкальный талан и сопровождал ее на все вокальные конкурсы.

Напомним, в честь празднования 9-го юбилея группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева опубликовала в сети архивные фотографии. Она показала, как выглядела в начале своей карьеры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Надежда Дорофеева предупредила своих поклонников о мошенникам, которые используют ее имя для псевдоконкурсов.

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