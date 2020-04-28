Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.04.2020

BTC/USD

7755.39

ETH/USD

197.11

LTC/USD

44.90

НБУ 28.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Надя Дорофеева показала, как выглядела в детстве
НОВОСТИ Все новости

Надя Дорофеева показала, как выглядела в детстве

Надя Дорофеева поделилась архивным снимком

сегодня, 12:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Надя Дорофеева показала, как выглядела в детстве

Популярна певица и видеоблогер Надежда Дорофеева показала подписчикам, как выглядела в детстве. Архивный кадр знаменитости появился в ее Instagram-Stories.

Артистка показала милую фотографию, на которой она позирует в кофточке зеленого цвета, а ее светло-русые волосы украшает венок из желтых цветочков. Надежда написала, что этот снимок сделал ее отец и поставила изображение в виде разбитого сердца. 

7cmVyd9ZVxZt_fTCODaYvCHDQ.jpeg

Известно, что папа артистки ушел из жизни три года назад. Ранее певица рассказала, как много он сделал для нее, и как она за все ему безумно благодарна. Отец возил и забирал будущую звезду из школы, развивал ее музыкальный талан и сопровождал ее на все вокальные конкурсы.

Напомним, в честь празднования 9-го юбилея группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева опубликовала в сети архивные фотографии. Она показала, как выглядела в начале своей карьеры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Надежда Дорофеева предупредила своих поклонников о мошенникам, которые используют ее имя для псевдоконкурсов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...