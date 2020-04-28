СМИ рассекретили имя бойфренда Эммы Уотсон

30-летняя актриса, звезда фильмов "Маленькие женщины" и "Гарри Поттер" Эмма Уотсон не привыкла афишировать свою личную жизнь. В конце 2019 года актриса говорила о том, что счастлива в одиночестве. Но поговаривают, что на личном фронте знаменитости произошли перемены и она уже полгода состоит в отношениях. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Инсайдер утверждает, что Эмма Уотсон завела роман с американским бизнесменом, которого зовут Лео Робинтон. Пару видели вместе еще в конце прошлого года, о чем свидетельствуют фотографии, попавшие в сеть. После этого случая, Лео удалил свои аккаунты из социальных сетей, чтобы уберечь себя и актрису от лишнего шума в СМИ.

Известно, что звезда "Гарри Поттера" уже познакомила своего бойфренда с родителями, а это указывает на серьезность их отношений. Ни Эмма, ни Лео никак не комментируют свой роман и стараются быть незамеченными.





Напомним, что актриса Эмма Уотсон придерживается карантина и призналась ради кого остается дома в период пандемии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Эмма Уотсон может сыграть в новых "Пиратах Карибского моря".





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