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СМИ рассекретили имя бойфренда Эммы Уотсон

Эмма Уотсон завела роман с американским бизнесменом

сегодня, 14:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

СМИ рассекретили имя бойфренда Эммы Уотсон

30-летняя актриса, звезда фильмов "Маленькие женщины" и "Гарри Поттер" Эмма Уотсон не привыкла афишировать свою личную жизнь. В конце 2019 года актриса говорила о том, что счастлива в одиночестве. Но поговаривают, что на личном фронте знаменитости произошли перемены и она уже полгода состоит в отношениях. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Инсайдер утверждает, что Эмма Уотсон завела роман с американским бизнесменом, которого зовут Лео Робинтон. Пару видели вместе еще в конце прошлого года, о чем свидетельствуют фотографии, попавшие в сеть. После этого случая, Лео удалил свои аккаунты из социальных сетей, чтобы уберечь себя и актрису от лишнего шума в СМИ.

Известно, что звезда "Гарри Поттера" уже познакомила своего бойфренда с родителями, а это указывает на серьезность их отношений. Ни Эмма, ни Лео никак не комментируют свой роман и стараются быть незамеченными.

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Напомним, что актриса Эмма Уотсон придерживается карантина и призналась ради кого остается дома в период пандемии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Эмма Уотсон может сыграть в новых "Пиратах Карибского моря".



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8254503/Emma-Watsons-mystery-boyfriend-revealed-Leo-Robinton-whos-business-owner-California.html
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