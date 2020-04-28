Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.04.2020

BTC/USD

7782.35

ETH/USD

198.01

LTC/USD

45.06

НБУ 28.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Звезда «Сумерек» покрасила волосы в цвет «космической ржавчины»
НОВОСТИ Все новости

Звезда «Сумерек» покрасила волосы в цвет «космической ржавчины»

Актриса захотела перекрасить волосы в яркий цвет

сегодня, 18:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Звезда «Сумерек» покрасила волосы в цвет «космической ржавчины»

30-летняя актриса, звезда фильмов "Сумерки" и "Ангелы Чарли" Кристен Стюарт не скучает на карантине, а экспериментирует со своей внешностью. Актриса удивила поклонников новым цветом волос, который ее стилист назвал "космической ржавчиной".

Известно, что Кристен решилась на такой смелый шаг еще в начале апреля, но фотографии ее новой прически появились в сети только сейчас. На фото звезда "Сумерек" позирует с ярко-оранжевыми волосами. Сменить имидж актрисе помогал ее стилист Си Джей Ромеро, который на своей странице в Instagram показал, как проходит сам процесс перевоплощения, а также ее подруга и коллега Эмма Робертс.

Многими поклонники положительно оценили новую прическу знаменитости, отметив, что Кристен выглядит хорошо в любом цвете.

1.png

Наверное, оражевый цвет сейчас на пике популярности, ведь именно его выбирала и певица Дуа Липа. Артистка тоже на карантине экспериментирует со своей внешностью и недавно похвасталась своими ярко-оранжевыми волосами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что скандальная певица MARUV кардинально сменила прическу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...