Звезда «Сумерек» покрасила волосы в цвет «космической ржавчины»

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30-летняя актриса, звезда фильмов "Сумерки" и "Ангелы Чарли" Кристен Стюарт не скучает на карантине, а экспериментирует со своей внешностью. Актриса удивила поклонников новым цветом волос, который ее стилист назвал "космической ржавчиной".
Известно, что Кристен решилась на такой смелый шаг еще в начале апреля, но фотографии ее новой прически появились в сети только сейчас. На фото звезда "Сумерек" позирует с ярко-оранжевыми волосами. Сменить имидж актрисе помогал ее стилист Си Джей Ромеро, который на своей странице в Instagram показал, как проходит сам процесс перевоплощения, а также ее подруга и коллега Эмма Робертс.
Многими поклонники положительно оценили новую прическу знаменитости, отметив, что Кристен выглядит хорошо в любом цвете.
Наверное, оражевый цвет сейчас на пике популярности, ведь именно его выбирала и певица Дуа Липа. Артистка тоже на карантине экспериментирует со своей внешностью и недавно похвасталась своими ярко-оранжевыми волосами.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что скандальная певица MARUV кардинально сменила прическу.
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