Фигуристая Ким Кардашьян «перевоплотилась» в змею

39-летняя фотомодель и актриса Ким Кардашьян порадовала поклонников необычной фотосессией. На своем аккаунте в Instagram звезда опубликовала фотографии в "змеином" образе.

Популярная модель любит удивлять, поэтому ради эффективных кадров не боится экспериментировать и перевоплощаться в различные образы. На этот раз Ким "превратилась" в змею. Знаменитость позировала в коротком топе и юбке из кожи питона, которые подчеркивали ее аппетитные формы. Также "змеиный" принт звезда использовала на своих волосах и ногтях, делая образ более эффектным и запоминающимся.

Пост Ким Кардашьян, который она коротко подписала: "Ядовитая", меньше чем за сутки набрал более 3 миллионов лайков и восторженные комментарии поклонников.

Напомним, модель Ким Кардашьян опубликовала в сети фотографию с попугаем на плече и "нарвалась" на критику зоозащитников.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская знаменитость Ким Кардашьян устала от самоизоляции с четырьмя детьми и отправила их с мужем в другой штат. Ей потребовался отдых и время только на себя.

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