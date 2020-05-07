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На Кайли Дженнер перед Met Galа лопнуло платье

Кайли Дженнер ловко выкрутилась из ситуации

сегодня, 15:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

На Кайли Дженнер перед Met Galа лопнуло платье

Из-за пандемии коронавируса в мире были отменены многие масштабные мероприятия. В этот список попало и модное событие Met Galа. Знаменитости в социальной сети делятся фотографиями с прошлых балов и вспоминают конфузные моменты. Американская модель Кайли Дженнер рассказала, как в 2018 году на ней лопнуло платье, в котором она планировала блистать на красной дорожке.

Знаменитость опубликовала фотографию своего наряда с Met Galа-2018 и рассказала его забавную историю. Как оказалось, на черном платье со шлейфом, которое подчеркивало все достоинства Кайли Дженнер, не должно было изначально быть молнии на боку. Ее вшили туда, потому что во время примерки перед событием, платье порвалось.

Модель ловко выкрутилась из ситуации и отметила, что, по ее мнению, эта молния хорошо сработала и никто ничего не заметил.

Напомним, что похожая ситуация случилась и с актрисой Сальмой Хайек. Перед церемонией "Оскара" у нее лопнуло платье, но на помощь звезде пришла ее коллега Рене Зеллвегер.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джулия Робертс устроила себе домашний Met Gala 2020.


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Источник: https://www.popcornnews.ru/news/kayli-dzhenner-rasskazala-kak-na-ney-lopnulo-plate-pered-met-gala
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