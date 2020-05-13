В оттенке сливы: Нина Добрев решилась на бьюти-эксперимент

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Популярная актриса, звезда молодежного сериала "Дневники вампира" и фильма "Коматозники" Нина Добрев взяла участие в бьюти-челлендже #quarantint. Звезда решила поднять себе настроение и поэкспериментировать со внешностью. Результат она продемонстрировала на своем аккаунте в Instagram.
Нина Добрев придерживается условий карантина, и как другие люди, пытается сохранять оптимизм и хорошее настроение в этот непростой период. Актриса очень редко подвергает свои волосы каким-то изменением, если не учитывать короткую стрижку, сделанную в 2017 году.
Но недавно на ее страничке в социальной сети появились фотографии, которые подтверждают, что Нина подкрасила волосы в сливовый цвет. Правда, особых изменений в ее внешности не произошло, на кадре можно увидеть лишь легкий сливовый подтон волос. Возможно, так и было задумано!
Напомним, актриса Кристен Стюарт решилась полностью сменить имидж и теперь ее волосы покрашены в цвет "космической ржавчины".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда телесериала "Баффи" Сара Мишель Геллар покрасила волосы в ярко-розовый цвет.
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