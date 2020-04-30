Звезда «Баффи» удивила поклонников ярким цветом волос

43-летняя актриса, звезда молодежного фэнтези-сериала "Баффи — истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар похвасталась новой прической. На своем аккаунте в Instagram знаменитость опубликовала видео и фотографию.

Актриса придерживается условий самоизоляции и придумывает новые способы, как развеселить себя и детей. Сара подчеркнула, что ярко-розовые волосы - это временное решение и краситель скоро смоется. Она решилась на кардинальную смену имиджа только ради детей, которым также скучно сидеть в четырех стенах.

Поклонники "Баффи" были восторге от ее перевоплощения и отметили, что актриса выглядит шикарно. За сутки пост знаменитости собрал более миллиона просмотров.

Напомним, что многие звезды на карантине решились поэкспериментировать со своей внешностью. Например, певица Дуа Липа покрасила волосы в ярко-оранжевый цвет, а звезда "Сумерек" Кристен Стюарт предпочла цвет "космической ржавчины".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская супермодель Белла Хадид самостоятельно остригла челку.

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