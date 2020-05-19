Официально: Меган Фокс рассталась с мужем после 10 лет брака

В личной жизни актрисы, звезды киноленты "Трансформеры" и "Черепашки-ниндзя" Меган Фокс произошли не самые приятные перемены - она рассталась со своим мужем после 10 лет совместной жизни. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Официальное заявление сделал супруг актрисы, звезда телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин. Он подтвердил слухи о расставании, которые активно начали распространяться еще в конце апреля. Тогда актера увидели без обручального кольца, а фанаты заметили, что в его социальной сети давно не было фотографий с женой.

46-летний актер не стал рассказывать, что послужило причиной расставания, но подчеркнул, что всегда будет любить Меган и будет активно участвовать в жизни их общих детей. Скорее всего, инициатором разрыва стала именно актриса, ее недавно заметили вместе с известным рэпером, что послужило поводом для новых слухов.

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" признался, что их бракоразводный процесс начался еще в конце 2019 года, и вся эта ситуация с разводом стала для него большим разочарованием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на развод после окончания карантина планирует подать актриса Джулия Робертс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!