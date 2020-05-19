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Официально: Меган Фокс рассталась с мужем после 10 лет брака

Меган Фокс и ее супруг Брайан Остин Грин воспитывают троих детей

сегодня, 10:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Официально: Меган Фокс рассталась с мужем после 10 лет брака

В личной жизни актрисы, звезды киноленты "Трансформеры" и "Черепашки-ниндзя" Меган Фокс произошли не самые приятные перемены - она рассталась со своим мужем после 10 лет совместной жизни. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Официальное заявление сделал супруг актрисы, звезда телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин. Он подтвердил слухи о расставании, которые активно начали распространяться еще в конце апреля. Тогда актера увидели без обручального кольца, а фанаты заметили, что в его социальной сети давно не было фотографий с женой.

46-летний актер не стал рассказывать, что послужило причиной расставания, но подчеркнул, что всегда будет любить Меган и будет активно участвовать в жизни их общих детей. Скорее всего, инициатором разрыва стала именно актриса, ее недавно заметили вместе с известным рэпером, что послужило поводом для новых слухов.

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" признался, что их бракоразводный процесс начался еще в конце 2019 года, и вся эта ситуация с разводом стала для него большим разочарованием. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на развод после окончания карантина планирует подать актриса Джулия Робертс.


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Источник: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/megan-fox-brian-austin-green-split-after-nearly-10-years-of-marriage/
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