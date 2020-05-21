Пять знаменитостей, у которых есть странные привычки

Каждый человек имеет какие-то свои привычки, и голливудские знаменитости не являются исключением. Некоторые из них признались, какими странными методами борются со старостью, фобиями и поддерживают личную гигиену.

Терри Хатчер

Звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" Терри Хатчер прибегает к разным процедурам, чтобы немного оттянуть процесс старения организма. 50-летняя актриса призналась, что уже долгие годы принимает ванны с красным вином и уверяет, что это действительно работает.

Сандра Буллок

Известная актриса также пытается поддерживать себя в форме и пользуется различными методами, которые продлевают молодость. Одним из них является мазь от геморроя, которую Буллок каждый вечер наносит себе на кожу лица.

Камерон Диаз

Звезда фильма "Рыцарь дня" уже много лет открывает все двери исключительно локтями. Это собственная методика актрисы, помогающая бороться с обсессивно-компульсивным расстройством, при котором возникают навязчивые мысли, вызывающие сильную тревогу.

Кэти Перри

Популярная певица отправляясь на гастроли берет с собой набор зубных щеток, потому что привыкла чистить зубы по шесть раз в день. И несмотря на то, что это может повредить эмали зубов, Кэти ничего не может с этим поделать.

Дженнифер Энистон

Звезда "Друзей" страдает аэрофобией. Но учитывая то, что актрисе приходиться много путешествовать, она выработала свой собственный способ успокоения. Энистон всегда перед полетом трогает самолет и заходит в салон только с правой ноги.

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