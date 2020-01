Экс-бойфренд Рианны попросил таблоиды удалить с ней общие фото

Недавно стало известно, что популярна певица Рианна рассталась со своим бойфрендом-миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет отношений. По-видимому, партнеры не остались друзьями, ведь экс-возлюбленный певицы обратился к таблоидам с просьбой удалить их общие фотографии.

Несмотря на то, что их роман был продолжительным, Рианна никогда не обсуждала на публике свою личную жизнь, отмечала лишь, что счастлива в отношениях. Что же стало причиной разрыва пока неизвестно. Но Джамиль решил вычеркнуть певицу из жизни и обратился к американским таблоидам с просьбой удалить их совместные снимки.

"Бывший Рианны только что попросил меня удалить его фотографии с РиРи, сделанные в 2017 году. Целых три года… Кажется, он не очень хорошо переносит расставание", - написал в Twitter основатель нескольких новостных порталов Роберт Литтал.

Просьбу миллиардера таблоиды решили выполнить, так как публикация с теми фотографиями была не очень-то и популярна.

Rihanna's billionaire ex just hit me with a request to take down a pic of him and Riri that has been up since 2017. A whole three years, I don't think he is taking the breakup well