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Экс-бойфренд Рианны попросил таблоиды удалить с ней общие фото

Джамиль намерен полностью вычеркнуть Рианну из жизни

23 января 2020, 15:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Недавно стало известно, что популярна певица Рианна рассталась со своим бойфрендом-миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет отношений. По-видимому, партнеры не остались друзьями, ведь экс-возлюбленный певицы обратился к таблоидам с просьбой удалить их общие фотографии. 

Несмотря на то, что их роман был продолжительным, Рианна никогда не обсуждала на публике свою личную жизнь, отмечала лишь, что счастлива в отношениях. Что же стало причиной разрыва пока неизвестно. Но Джамиль решил вычеркнуть певицу из жизни и обратился к американским таблоидам с просьбой удалить их совместные снимки.

"Бывший Рианны только что попросил меня удалить его фотографии с РиРи, сделанные в 2017 году. Целых три года… Кажется, он не очень хорошо переносит расставание", - написал в Twitter основатель нескольких новостных порталов Роберт Литтал.

Просьбу миллиардера таблоиды решили выполнить, так как публикация с теми фотографиями была не очень-то и популярна. 

Поклонники звезды иронично отреагировали на такую просьбу Джамиля, подчеркнув, что теперь он позвонит на радиостанции и потребует запретить крутить песни Рианны в эфире. Сама певица пока никак не прокомментировала такое заявление бывшего бойфренда.Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Рианна выпустила серию украшений для темнокожих женщин.


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