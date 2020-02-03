Аль Пачино оконфузился на красной дорожке премии BAFTA

В Лондоне, 2 февраля, состоялось важное событие в киноиндустрии – церемония награждения премии BAFTA. Среди гостей было множество мировых знаменитостей, среди которых и 79-летний Аль Пачино. Правда, с актером случился небольшой конфуз.

Звезда фильмов "Крестный отец" вышел на красную дорожку в компании своей подруги Мейтал Дохан. В этом году актер попал в число номинантов на премию за роль в фильме "Ирландец", и несмотря на то, что престижную награду получить не удалось, его выход запомнился всем.

79-летний актер не заметил ступеньку, поэтому споткнулся и не смог удержаться на ногах. Его падение на красной дорожке моментально зафиксировали папарацци, а на помощь знаменитости поспешили охранники, которые помогли ему дойти до главного зала.

Напомним, что премию BAFTA посетило множество представителей мирового шоу-бизнеса. Звезды не упускали возможности блеснуть на красной дорожке своими яркими и элегантными нарядами.

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