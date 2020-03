Marvel планирует разорвать контракт с одной из своих звезд

Американская киностудия Marvel не хочет больше сотрудничать с актрисой Эванджелин Лилли, которая сыграла Осу в фильмах "Человек-муравей" и "Мстители: Финал". Об этом сообщает издание We Got This Covered.

Руководство компании не могло оставить без внимания заявления актрисы по поводу карантина, который был объявлен в стране из-за коронавируса. На своей странице в Instagram она сделала несколько публикаций, в которых заявила, что не собирается соблюдать режим изоляции, потому что он ограничивает ее права и свободу.

Эванджелин рассказала подписчикам, что, как и раньше, посещает общественные места, а своих детей отправила в лагерь. По ее мнению, коронавирус - это всего лишь "респираторный грипп", а правительство чересчур остро реагирует на эту проблему, ограничивая права людей на перемещение. Знаменитость заявила, что политическим лидерам такая ситуация только на руку.

Этот пост актрисы вызвал бурную реакцию в сети, многие фолловеры обвинили ее в эгоизме и безответственности. Киностудия Marvel в связи со скандалом решила ограничить экранное время Осы в киноленте "Человек-муравей 3", съемки которого сейчас в разработке. Вполне вероятно, что эта работа будет последней для Лилли в киновселенной Marvel.

