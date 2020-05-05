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В новом клипе легендарных "Queen" показали пустующий киевский Майдан

Культовая рок-группа "Queen" сняла клип о пандемии коронавируса на свой знаменитый хит

сегодня, 20:51
Автор:

• Екатерина Белоброва

В новом клипе легендарных "Queen" показали пустующий киевский Майдан

Легендарная британская группа Queen вместе с певцом Адамом Ламбертом записали новый клип на суперхит 90-х "You Are The Champions". Об этом передает издание The Village.

Так, клип повествует о мировой борьбе с коронавирусом, главную роль в котором, конечно, исполняют врачи со всех концов мира. Кроме того, зритель может с экрана наблюдать, как безлюдны в это время самые популярные точки населенных городов. Среди прочих локаций есть и пустующий Майдан в Киеве.

Все поступления от клипа музыканты планируют направить в Фонд солидарности COVID-19 Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в условиях пандемии главная Американская киноакадемия искусств "Оскар" вынуждена была внести изменения в критерии для награждения фильмов.

"Академия верит, что нет лучшего способа испытать магию кино, чем увидеть фильм в кинотеатре. Однако трагическая пандемия COVID-19 обусловливает необходимость введения временного исключения из наших правил отбора наград. Академия поддерживает наших членов и коллег в этот период неопределенности. Мы осознаем важность того, чтобы их работу увидели, особенно сейчас, когда зрители ценят фильмы больше, чем когда-либо", - указано в сообщении на сайте кинопремии.


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Источник: https://www.the-village.com.ua/village/culture/culture-news/297137-porozhniy-maydan-nezalezhnosti-u-novomu-klipi-queen
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