Из певицы в кулинара: Селена Гомес станет ведущей нового шоу

Популярная певица и актриса Селена Гомес с удовольствием берет участие в новых проектах. Этим летом, под руководством артистки, на экраны выйдет новое кулинарное шоу. Об этом сообщает издание Deadline.

Селена Гомес никогда не скрывала свою страсть к вкусной еде и говорила, что очень любит готовить. Теперь ей выпал шанс продемонстрировать свои кулинарные навыки. На стриминговом сервисе HBO Max, запуск которого планируется в конце мая, выйдет новое кулинарное шоу, ведущей которого станет Селена. Вместе с известными шеф-поварами в удаленном режиме она будет учить зрителей гастрономическим секретам, а также обсудит благотворительные проекты, связанные с едой.

Пока название шоу держится в секрете, но известно, что состоять оно будет из десяти эпизодов. К слову, Селена Гомес выступит не только в качестве ведущей, но и продюсера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что после двухлетнего перерыва Селена Гомес активно занялась своей музыкальной карьерой и выпустила новый альбом, который возглавил самый престижный чат. Помимо этого, певица анонсировала запуск собственного бренда косметики.

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