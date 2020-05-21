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Трейлер украинского режиссера Василия Москаленко похвалила сама Дженнифер Энистон

Оценка от голливудской актрисы Дженнифер Энистон - еще не вся "изюминка" этого проекта: съемка ролика обошлась Василию Москаленко в 1 доллар США

сегодня, 19:19
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Трейлер украинского режиссера Василия Москаленко похвалила сама Дженнифер Энистон

Голливудская актриса и лауреат премии "Золотой Глобус" Дженнифер Энистон в своем Instagram похвалила украинского режиссера Василия Москаленко  за короткометражный ролик "Человек-Яблоко", который вышел на английском языке неделю назад. 

Уникальность проекта в том, что он был сделан во время карантина, не нарушая режим социального дистанцирования. Все съемки прошли в квартире режиссера в комнате в 15 квадратных метров. На площадке было только 2 человека, а бюджет составил всего 1 доллар США.

Такой креативный подход к съемкам вызвал большой резонанс в самом Голливуде. Трейлер был размещен на ресурсах телекомпаний FOX (входящей в корпорацию 21st Century Fox), NBC (который является частью медиакомпании "NBCUniversal" и ABC (владельцем которой является Компания Уолта Диснея).

"Для меня было полной неожиданностью, что проект настолько понравится американским зрителям. Я действительно рассчитывал на американскую аудиторию, снимая на английском. Мы привлекли актера дубляжа из Великобритании, работал с "Марвел" (компанией выпускающей самые известные Супергеройском фильмы). Однако я и представить не мог, что ролик вызовет такой резонанс", -  - рассказал режиссер фильма Василий Москаленко. 

 В ответ на признание Энистон, Москаленко снял короткометражный фильм, в котором нарисовал портрет актрисы и предложил ей роль в своем кино.

Для справки: "Apple-man" - пародийный супергеройский фильм. Автор сценария и режиссер - Василий Москаленко. Оператор-постановщик - Владимир Кратинов.

Василий Москаленко начинал карьеру как режиссер развлекательных тревел-шоу на Новом Канале и ICTV. В 2016 решил попробовать себя в кино. Первый проект - фильм "Синтетическая Любовь" - получил фестивальные награды в США, Канаде и Великобритании. Следующие проекты - хоррор BED AND BREKFAST, драма "THE SUPERHUMAN" и THE CHERNOBYL FALLOUT (представлен Film.UA Distribution в рамках кинорынка на Берлинале 2020).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в День украинской вышиванки звезды и политики показали свои этнические наряды в специальном флешмобе.



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