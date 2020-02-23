Вопреки коронавирусу: более 200 пар в масках поженились на Филлипинах (видео)

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На ежегодной массовой свадебной церемонии на Филиппинах в этом году появилось заметное изменение – все пары были в медицинских масках. Такая мера была принята из-за угрозы коронавируса. Видео необычного события публикует ВВС.
Так, в городе Баколод,
Филиппины, на спонсируемых правительством мероприятиях женились 220 пар. Такую
массовую женитьбу тут устраивают регулярно, и даже из-за коронавирусной
эпидемии не стали отменять традиционное мероприятие. Организаторы акции надеются,
что маски обезопасили от инфицирования "уханьским" вирусом. На видео можно
увидеть, что молодожены закрепляют обручение поцелуем прямо в масках. Можно
также отметить, что после массовой свадебной церемонии у всех новоиспеченных
семейных пар проверили температуру.
Напомним, китайская компания
запатентовала "умную" защитную маску. Пользователи, использующие
"умную" маску Xiaomi, смогут узнать, насколько грязным воздухом они
дышат.
Ранее портал "Комментарии"
рассказал, что в Пакистане разъяренные родственники невесты выгнали со свадьбы
жениха после того, как на праздник явилась его первая жена, о которой он не
рассказывал новой избраннице.
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