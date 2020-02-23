Вопреки коронавирусу: более 200 пар в масках поженились на Филлипинах (видео)

На ежегодной массовой свадебной церемонии на Филиппинах в этом году появилось заметное изменение – все пары были в медицинских масках. Такая мера была принята из-за угрозы коронавируса. Видео необычного события публикует ВВС.

Так, в городе Баколод, Филиппины, на спонсируемых правительством мероприятиях женились 220 пар. Такую массовую женитьбу тут устраивают регулярно, и даже из-за коронавирусной эпидемии не стали отменять традиционное мероприятие. Организаторы акции надеются, что маски обезопасили от инфицирования "уханьским" вирусом. На видео можно увидеть, что молодожены закрепляют обручение поцелуем прямо в масках. Можно также отметить, что после массовой свадебной церемонии у всех новоиспеченных семейных пар проверили температуру.

Напомним, китайская компания запатентовала "умную" защитную маску. Пользователи, использующие "умную" маску Xiaomi, смогут узнать, насколько грязным воздухом они дышат.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что в Пакистане разъяренные родственники невесты выгнали со свадьбы жениха после того, как на праздник явилась его первая жена, о которой он не рассказывал новой избраннице.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!