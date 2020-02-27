Видеофакт: португальський кондитер смастерил шоколадного Роналду во весь рост

В Португалии, на родине известного футболиста Криштиану Роналду, появилась необычная скульптура из шоколада. Так, португальский мастер-кондитер Хорхе Кардозу создал фигуру нападающего "Ювентуса" в натуральную величину. Об этом сообщается на странице AP Sports в Twitter.





На создание такого креативного произведения потребовалось около 200 часов. Отметим, что скульптура полностью состоит из шоколада, а ее высота соответствует настоящему росту спортсмена. Представили огромную "шоколадку-Роналду" во время карнавала в португальском городе Овар. Затем же "сладкий Роналду" уедет в музей футболиста на острове Мадейра, где украсит одну из экспозиций.

Напомним, футболист Криштиану Роналду, на которого год назад были в Instagram подписаны около 150 млн человек, недавно значительно вырвался вперед. Так, количество его фолловеров доросло до 200 миллионов и это – новый рекорд. Больше подписчиков только у страницы самого Instagram (330 млн).

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