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Видеофакт: португальський кондитер смастерил шоколадного Роналду во весь рост

Скульптура легендарного футболиста Криштиану Роналду из шоколада появилась на его родине в Португалии

сегодня, 03:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Видеофакт: португальський кондитер смастерил шоколадного Роналду во весь рост

В Португалии, на родине известного футболиста Криштиану Роналду, появилась необычная скульптура из шоколада. Так, португальский мастер-кондитер Хорхе Кардозу создал фигуру нападающего "Ювентуса" в натуральную величину. Об этом сообщается на странице AP Sports в Twitter.


На создание такого креативного произведения потребовалось около 200 часов. Отметим, что скульптура полностью состоит из шоколада, а ее высота соответствует настоящему росту спортсмена. Представили огромную "шоколадку-Роналду" во время карнавала в португальском городе Овар. Затем же "сладкий Роналду" уедет в музей футболиста на острове Мадейра, где украсит одну из экспозиций.

Напомним, футболист Криштиану Роналду, на которого год назад были в Instagram подписаны около 150 млн человек, недавно значительно вырвался вперед. Так, количество его фолловеров доросло до 200 миллионов и это – новый рекорд. Больше подписчиков только у страницы самого Instagram (330 млн).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Калифорнии пара с помощью газонокосилки и GPS создала гигантский портрет Коби Брайанта на траве. Опубликованы фото и видео.


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Источник: https://t.co/kXq3p8HoPo
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