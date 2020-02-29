Видеофакт: принц Гарри с Бон Джови записали гимн для «непобежденных»

Принц Гарри и фронтмен американской группы Бон Джови работают над совместной песней. Видео появилось на странице герцогов Сассекских в Instagram.

Так, в одной из публикаций показан рокер и принц, правда, как только они должны запеть – видео обрывается. Зато второй видеоролик показывает более подробную подготовку к созданию гимна "Играм непобежденных" (Invictus Games) - соревнования экс-военнослужащих и ветеранов, основанные принцем Гарри в 2014 году. Так, гимном для будущих Invictus Games станет новая версия песни Unbroken. В записи кавера также участвует хор, состоящий из раненых, травмированных и заболевших ветеранов и сотрудников всех служб и различных званий Вооруженных сил Великобритании.

Песню записывали в культовой лондонской студии Abbey Road, известной благодаря легендарным The Beatles и Pink Floyd. Добавим, что сами игры запланированы в мае в Гааге.

Напомним, принц Гарри, который отказался от монарших титулов и вместе с семьей переехал в Канаду, вернулся в Лондон. Там он принял участие в саммите в поддержку своей инициативы по природоохранному туризму Travalyst в Эдинбурге. Однако на родину он прибыл один: без жены Меган Маркл и годовалого сына Арчи.

Ранее "Комментарии" сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл будут зарабатывать на жизнь с помощью Instagram.

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