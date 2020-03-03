Видеофакт: в Киеве «поплыл» мост Патона, валит пар

В Киеве с моста имени Патона льется горячая вода в реку Днепр. Очевидцы засняли "поплывший" мост на видео и опубликовали в социальных сетях.

"Это пар идет, горячая вода идет", - описали произошедшее очевидцы в видео.





Как сообщили в департамент транспортной инфраструктуры Киевского городской госадминистрации, на мосту произошел прорыв теплотрассы. Аварийные бригады уже приступили к устранению неполадок. В департаменте заверили, что авария не влияет на несущую конструкцию.





Напомним, пешеходный мост в Николаеве "сдуло" ветром. Момент, как от берега отрывается часть моста в Николаеве через реку Ингул, попал на видео. Вероятно, что из-за шквального ветра металлическая конструкция моста не выдержала, отделилась от бетонной части со стороны набережной и рухнула в воду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Китае обрушился недостроенный мост. Погибли двое строителей, еще четверо оказались в больнице. Все случилось настолько быстро, что у некоторых просто не осталось шансов на спасение. Балка буквально, раздавила маленькую "бытовку".

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