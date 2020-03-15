Железный Арни показал, как надо мыть руки при пандемии коронавируса (видео)

Известный актер, продюсер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер записал ролик о том, как нужно мыть руки, чтобы не попасть в "лапы" коронавируса. Видео появилось в его соцсетях.

Так, Шварценеггер записал видео вместе со своей собакой. Сначала актер как около 20 секунд моет руки, повторяя, что это необходимое минимальное число времени для удаления грязи и бактерий. Железный Арни активно мылит пальцы и говорит: "Я делаю это много раз. Мою руки минимум 50 раз в день. Все, что я делаю, это мою руки снова и снова, снова и снова". А потом он в шутку обращается к своему питомцу: "Теперь, когда я прикасаюсь к тебе, ты не подхватишь вирус".

"Будьте в безопасности. Мойте руки. Слушайте ученых и экспертов, а не "лбы". Вместе мы можем замедлить это (пандемию коронавируса, - ред.) и защитить друг друга", - говорится в публикации.





Напомним, Шварценеггер подал в суд на российскую компанию за создание робота-няни с его лицом.

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