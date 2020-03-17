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Новый министр хотел занять место Зеленского в Раде: курьезное видео

Новоиспеченный министр экономики Игорь Петрашко перепутал трибуны Рады и пошел приносить присягу на место президента, чем насмешил коллег

сегодня, 12:51
Автор:

• Таисия Ерохина

Новый министр хотел занять место Зеленского в Раде: курьезное видео

Во время заседания Верховной Рады с новоизбранным министром экономики Игорем Петрашко произошел курьезный случай: он перепутал трибуну для выступления с местом президента. Заседание транслировал телеканал "Рада".

Так, когда Петрашко пригласили принести присягу, то он стал подниматься по ступенькам к месту президента Украины. В ответ на его действия в зале послышался смех. Затем коллеги быстро подсказали Петрашко, что он пошел не туда, и тот развернулся назад. И уже после этого "сложного пути" занял место за правильной трибуной. На курьезное поведение Петрашко отреагировал и спикер ВРУ Дмитрий Разумков.

"Смело", - в шутку прокомментировал "блуждание" министра Разумков.


Напомним, Верховная Рада назначила нового министра экономразвития, торговли и аграрной промышленности. Ведомство возглавил экономист Игорь Петрашко. За его кандидатуру проголосовали 243 народных депутата. Минус одно вакантное место в правительстве Дениса Шмыгаля. Портфель министра экономразвития депутаты большинством голосов отдали Игорю Петрашко во время внеочередного заседания парламента. Накануне его кандидатуру внес в парламент сам премьер. Петрашко должен возглавить Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Хотя, распуская предыдущее правительство, представители монобольшинства обещали разделить это ведомство на два - Минэкономики и Министерство сельского хозяйства. Однако, так этого и не сделали.


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Источник: comments.ua
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