Новый министр хотел занять место Зеленского в Раде: курьезное видео

Во время заседания Верховной Рады с новоизбранным министром экономики Игорем Петрашко произошел курьезный случай: он перепутал трибуну для выступления с местом президента. Заседание транслировал телеканал "Рада".

Так, когда Петрашко пригласили принести присягу, то он стал подниматься по ступенькам к месту президента Украины. В ответ на его действия в зале послышался смех. Затем коллеги быстро подсказали Петрашко, что он пошел не туда, и тот развернулся назад. И уже после этого "сложного пути" занял место за правильной трибуной. На курьезное поведение Петрашко отреагировал и спикер ВРУ Дмитрий Разумков.

"Смело", - в шутку прокомментировал "блуждание" министра Разумков.





Напомним, Верховная Рада назначила нового министра экономразвития, торговли и аграрной промышленности. Ведомство возглавил экономист Игорь Петрашко. За его кандидатуру проголосовали 243 народных депутата. Минус одно вакантное место в правительстве Дениса Шмыгаля. Портфель министра экономразвития депутаты большинством голосов отдали Игорю Петрашко во время внеочередного заседания парламента. Накануне его кандидатуру внес в парламент сам премьер. Петрашко должен возглавить Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Хотя, распуская предыдущее правительство, представители монобольшинства обещали разделить это ведомство на два - Минэкономики и Министерство сельского хозяйства. Однако, так этого и не сделали.

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